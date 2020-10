(Agenzia Vista) Caserta, 01 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Proporremo proroga stato emergenza fino a gennaio 2021" "Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un aggiornamento, c'è stata una discussione e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, è richiesta la massima attenzione da parte dello Stato, delle sue articolazioni e anche dei cittadini. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a margine della visita in un istituto di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev