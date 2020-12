(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Punto di equilibrio tra stretta e deroghe" "Dobbiamo intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è sofferta, per affrontare un regime di misure più restrittive. Abbiamo da poco adottato un decreto legge e non un Dpcm che trova un punto di equilibrio tra la stretta necessaria e le deroghe necessarie in considerazione della valenza sociale e ideale delle festività". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 00_43 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev