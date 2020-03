(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Stop a manifestazioni sportive, anche campionato calcio" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "In questo contesto non c'e' ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e le gare. Penso al campionato di calcio". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev