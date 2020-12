(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Zona rossa da 21 a 6 gennaio, no spostamenti tra regioni" "Zona rossa da 21 a 6 gennaio, no spostamenti tra regioni". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 00_39 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev