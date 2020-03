(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 INFOGRAFICA - Coronavirus, cosa sappiamo e come evitarlo COME È NATO IL CORONAVIRUS I Coronavirus fanno parte di una famiglia di virus: in passato ad esempio sono stati responsabili della Sars e della Mers Il Coronavirus proviene dagli animali e si trasmette all'uomo attraverso un “salto di specie”: Il nuovo Coronavirus, chiamato COVID-19, è un virus del pipistrello che è diventato aggressivo anche per l'uomo COME SI TRASMETTE Le modalità di trasmissione del Coronavirus non sono ancora del tutto chiare: probabilmente le particelle del virus sono trasportate nell'aria dalle goccioline emesse quando si starnutisce o tossisce I SINTOMI I sintomi sono febbre, tosse e respiro affannato, che nei casi più gravi evolvono in polmonite LA CURA Non esiste una cura e in tutto il mondo è allo studio il vaccino Al momento si applicano terapie usate contro virus aggressivi come l'Hiv COME PREVENIRE IL CONTAGIO 1. Tenersi a distanza di sicurezza dalle altre persone (almeno 1 metro) 2. Evitare strette di mano e abbracci 3. Evitare posti affollati 4. Lavarsi spesso le mani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev