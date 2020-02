Coronavirus, cresce il numero di contagi sulla nave in Giappone

Yokohama, 12 feb. (askanews) - Altri 39 casi di coronavirus sono stati confermati tra i passeggeri a bordo della nave Diamond Princess, attraccata in quarantena a Yokohama in Giappone, secondo i dati del ministro della Salute giapponese. Il numero dei passeggeri della nave infetti sale così a 174.Tra i nuovi contagiati si contano 10 giapponesi e per la prima volta è stato identificato a bordo il contagio di una bambina al di sotto dei 10 anni.Sulla nave ci sono ancora 3.711 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Gli italiani a bordo sono 35: 25 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, tra i quali il comandante.Al momento, tra le 174 persone contagiate, quattro risultano essere gravi e due sono in terapia intensiva. Si tratta di tre giapponesi e un cittadino straniero.