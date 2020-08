Rio de Janeiro, 8 ago. (askanews) - Mentre il bilancio dei morti per coronavirus in Brasile si avvicina a quota 100mila e le infezioni hanno superato i 2,9 milioni, la gente protesta contro la gestione della pandemia da parte del presidente Bolsonaro. A Rio de Janeiro sono tornate in piazza centinaia di persone con croci e bandiere per ricordare i morti per il Covid-19.