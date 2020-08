Coronavirus, De Luca: se contagi peggiorano chiusura fra Regioni

Milano, 22 ago. (askanews) - Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha detto che chiederà di limitare gli spostamenti fra le Regioni se i contagi dovessero peggiorare a fine agosto."L'operazione di controllo e di filtro per i rientri dall'estero sta procedendo bene. Sono iniziati i controlli anche a Capodichino. Questo lavoro continuerà in maniera intensa per tutto il mese di agosto", ha detto."Nelle regioni del Nord il numero maggiore dei rientri si avrà proprio entro fine mese: numeri di contagi alla mano, se avremo dati preoccupanti, chiederemo al Governo di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale. E lo faremo con grande determinazione", ha aggiunto.Riguardo ai protocolli per il rientro a scuola ha chiesto che la misurazione della febbre avvenga negli istituti e non a scuola.