(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, deputato Lega bloccato in zona rossa. Fico: "Tema subito in giunta regolamento" Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione generale sul decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il deputato della Lega Marzio Liuni ha fatto notare in Aula che il collega di partito Guido Guidesi è impossibilitato a partecipare ai lavori dell’Aula in quanto bloccato nella zona rossa di Codogno, paese in cui risiede il deputato. Il presidente Fico ha garantito che "Essendo un caso assolutamente nuovo, è mia intenzione assolutamente di portarlo in Giunta del regolamento. Non c'è nessun problema a iniziare a discuterne già domani in Ufficio di presidenza e quindi in Giunta. E' un caso che va assolutamente sciolto dal punto di vista regolamentare". "Fino a quando Guido Guidesi non potrà partecipare alle votazioni dell'Aula della Camera, non lo farà neanche il capogruppo del Pd Graziano Delrio" ha annunciato il deputato dem Emanuele Fiano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev