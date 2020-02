Coronavirus, Di Maio: stanziati 300 milioni per le imprese

Roma, 15 feb. (askanews) - Il governo ha recuperato "un tesoretto complessivo di circa 300 milioni di euro" che sarà impiegato per sostenere "tutto il mondo imprenditoriale italiano che potrebbe essere colpito dagli effetti" dell'epidemia di coronavirus.Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annunciando anche la prossima convocazione alla Farnesina di "una riunione straordinaria con tutte le imprese interessate per fare il punto sulla situazione".Parlando alla stampa all'aeroporto di Pratica di Mare, dove ha accolto questa mattina il 17enne Niccolò, evacuato dalla città cinese di Wuhan, focolaio dell'epidemia, il ministro ha tenuto a rimarcare che "l'attenzione verso l'epidemia del coronavirus rimane massima non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sul piano economico e commerciale".