(Agenzia Vista) Ginevra, 18 maggio 2020 Coronavirus, direttore Oms: "Avvierò un'inchiesta sul virus al momento opportuno" Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla 73esima assemblea dell'Oms: "Avvierò un'inchiesta indipendente al primo momento opportuno per valutare l'esperienza e le lezioni imparate e per fare alcune raccomandazioni su come migliorare la preparazione nazionale e globale alla pandemia" / Who Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev