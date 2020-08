(Agenzia Vista) Bari, 28 agosto 2020 Coronavirus, Emiliano: "Siamo in seconda ondata, previsto aumento contagi" "Stiamo purtroppo, come avevamo previsto, nella seconda ondata Covid". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine di una riunione in videoconferenza con i direttori generali delle Asl pugliesi, i dipartimenti di prevenzione, i direttori delle strutture sanitarie pubbliche, enti ecclesiastici e Irccs della rete Covid, i direttori dei laboratori di microbiologia e virologia della rete Covid. All'incontro a distanza hanno partecipato anche il direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco. / Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev