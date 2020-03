(Agenzia Vista) Puglia, 04 marzo 2020 Coronavirus, Emiliano: "Sollecitato Governo su chiusura scuole" Sollecitato il governo affinché vengano chiuse le scuole. Dobbiamo fare in modo che il contagio sia il più lento possibile. Il vero pericolo di questo virus non è tanto la sua cattiveria ma il fatto che è molto veloce e infetta molte persone contemporaneamente". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un video pubblicato su Facebook. Fonte: Facebook/Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev