(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 Coronavirus, Fontana: “Economia in difficoltà, abbiamo chiesto al Governo misure per lavoratori e aziende” “Economia in difficoltà, abbiamo chiesto al Governo misure per lavoratori e aziende” queste le parole del Presidente della Regione Lombardia, riguardo l’emergenza coronavirus, in un video pubblicato sul suo profilo facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev