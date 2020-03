(Agenzia Vista) Milano, 17 marzo 2020 Coronavirus, Fontana non mollare la presa su attenzione, bisogna essere rigorosi "Sono in costante contatto con il presidente della Repubblica Mattarella per il monitoraggio della situazione. E' importante mantenere il rigore e l'attenzione in questa fase" Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa / facebook Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev