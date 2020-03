(Agenzia Vista) Milano, 26 marzo 2020 Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 2.443 casi in più di ieri" Coronavirus: "Gallera in Lombardia 2.443 casi in più di ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il quotidiano punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Fonte: Lombardia notizie online Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev