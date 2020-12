Coronavirus, Gb: file di camion nel Sud, è emergenza traffico

Roma, 21 dic. (askanews) - Fin dalle prime ore di questa mattina nel Sud dell'Inghilterra, e in particolare nella contea del Kent, erano previsti chilometri di code di camion e caos dopo che la Francia ha annunciato ieri sera un divieto di 48 ore ai passeggeri e alle merci in ingresso dal Regno Unito per evitare di importare casi del nuovo ceppo del Covid-19.Il ministro dei Trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha avvertito di "interruzioni significative" a seguito del divieto di viaggio francese. Dopo l'annuncio da Parigi, la polizia del Kent ha implementato l'operazione Stack, dove i camion faranno la fila tra una serie di svincoli, in direzione Sud, per evitare ingorghi sulle strade della contea.Il ministero dei Trasporti (DfT) ha annunciato che l'aeroporto di Manston nel Kent è stato preparato per ospitare fino a 4.000 camion per alleviare la congestione. Tuttavia, a causa del previsto livello di interruzioni, DfT ha anche consigliato ai trasportatori di evitare i viaggi nei porti del Kent fino a nuovo avviso. Tutti i porti dovrebbero essere evitati, ha detto la polizia, compreso l'Eurotunnel.