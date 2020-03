(Agenzia Vista) Vancouver, 23 marzo 2020 Coronavirus, gli applausi per i medici e gli infermieri dai grattacieli di Vancouver Anche in Canada è arrivato il flashmob per incoraggiare medici infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Dai social le immagini degli applausi dai grattacieli di Vancouver. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev