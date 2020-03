Coronavirus, Gualtieri: “Fondi per sanità, lavoratori, aziende e moratoria per imprese dalle banche”

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Gualtieri: “Fondi stanziati per sanità, lavoratori, aziende e moratoria per imprese dalle banche” “Fondi per sanità, lavoratori, aziende e moratoria per imprese dalle banche” queste le parole del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi, per aggiornare sulle misure che adotterà il governo per arginare l’emergenza coronavirus. A prendere parte alla conferenza stampa anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev