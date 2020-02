(Agenzia Vista) Potenza, 24 febbraio 2020 Coronavirus, il prefetto di Potenza: "Nessun allarmismo, applicare le misure" "Nessun allarmismo, solamente l'applicazione di misure che possano tranquillizzare tutta la comunità". Così Annunziato Vardè, prefetto di Potenza, commenta la situazione in Basilicata dove gli studenti che rientrano dal Nord verranno messi in quarantena per motivi precauzionali. _Courtesy Trm Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev