Coronavirus, il sindaco De Blasio: "A New York Fase 3 dal 6 luglio"

(Agenzia Vista) New York, 26 giugno 2020 "I newyorkesi hanno fatto un buon lavoro durante la fase 1 e la fase 2. Siamo sulla buona strada per la fase 3, che può iniziare da lunedì 6 luglio", ha dichiarato de Blasio in conferenza stampa. Periscope De Blasio agenziavista.it