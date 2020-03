Coronavirus, il videomessaggio della Von der Leyen: "Siamo tutti italiani, non siete soli"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 marzo 2020 Coronavirus, Von der Leyen agli italiani la nostra famiglia non vi lascera' soli "Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L'Italia e' parte dell'Europa, e l'Europa soffre con l'Italia. Nella Ue siamo tutti italiani. La Commissione Ue veicolera' parecchi miliardi di euro all'Italia per aiutare le pmi, il settore sanitario e le persone. Aumenteremo anche la produzione di apparecchi per la ventilazione e di medicinali" Così la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in un videomessaggio pubblicato su facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev