Coronavirus, in Belgio muore 12enne: è la vittima più giovane

Roma, 31 mar. (askanews) - E' la vittima più giovane del Covid-19: una ragazzina di 12 anni è morta dopo aver contratto il coronavirus in Belgio, un caso molto raro, data la giovane età della paziente. Ad annunciarlo il portavoce del governo, Emmanuel André: "Vogliamo informarvi di una notizia difficile, la morte di una ragazza di 12 anni. Si tratta di un momento emotivo difficile perché colpisce una bambina, e colpisce anche la comunità scientifica e medica. Pensiamo in particolare alla sua famiglia e ai suoi cari. E' un evento molto raro, che ci lascia turbati".Nel Paese sono morte 705 persone affette da coronavirus, ma nessuno in così giovane età.