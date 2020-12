Coronavirus, in Corea del Sud i peggiori dati da inizio pandemia

Milano, 12 dic. (askanews) - La Corea del Sud ha registrato ieri 950 casi di infezione da Covid-19, dato che segna il maggiore aumento in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 15 giorni, riferiscono i media locali, sono stati confermati oltre 8.900 casi, malgrado alcune amministrazioni locali abbiano reintrodotto nelle ultime settimane misure di contenimento, dopo il generale allentamento nel mese di ottobre.I nuovi dati portano a 41.736 il conteggio complessivo dei casi confermati e a 578 quello dei morti (sei nelle ultime 24 ore), la maggioranza delle nuove infezioni riguarda la capitale Seoul."È un'emergenza" ha dichiarato il presidente Moon Jae-in scusandosi in un messaggio postato su Facebook per il fallimento del governo nel contenere la diffusione del virus.