Coronavirus, in India i robot offrono mascherine e disinfettante

Roma, 18 mar. (askanews) - Robot che distribuiscono mascherine, disinfettanti per le mani e danno informazioni generali sulle norme a cui attenersi per cercare di non contrarre il coronavirus. In India, a Kochi, sulla costa Sudoccidentale, il governo si è affidato anche alla tecnologia per cercare di prevenire i contagi da Covid-19 che nel Paese al momento sono ancora limitati: 39 concentrati nella regione in cui si trova Mumbai, circa un quarto di quelli segnalati in tutta l'India.L'azienda che li produce, la Asimov Robotics ha assicurato che questi robot possono rispondere alle domande e dare informazioni h24 e sette giorni su sette senza alcuna fatica.