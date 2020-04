Coronavirus, in Spagna superati i 18mila morti: 567 in 24 ore

Roma, 14 apr. (askanews) - La situazione Covid in Spagna continua ad essere delicata: superati i 18mila morti, 567 nelle ultime 24 ore. Come riferisce Fernando Simòn, Direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie: "Purtroppo continuiamo ad avere decessi, con una tendenza al ribasso a dire il vero, che ovviamente ci fa sperare, ma sono comunque cifre che dobbiamo ridurre al più presto. Abbiamo avuto 567 nuovi morti".Questi i numeri aggiornati: "Ci sono stati 3.045 nuovi casi segnalati da ieri per un totale di 172.541 casi. In totale l'aumento dei nuovi casi è stato del 2%, siamo ancora in quell'intervallo di circa il 2%. I guariti sono 67.504.Dal 13 aprile in Spagna è ripartita qualche attività: lavoratori di edilizia e industria tornano al lavoro dopo due settimane di completo stop, deciso lo scorso 30 marzo. Non tutti sono però d'accordo e la decisione del governo Sanchez ha fatto discutere sia esperti sanitari che politici, con la più forte opposizione registrata in Catalogna. Ma a parte queste attività, il lockdown dovrebbe proseguire fino al 25 aprile.