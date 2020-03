(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Coronavirus, Iss: "E' tassativo il rispetto delle misure prese dal Governo" Il capo della Protezione Civile e commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borelli, e il direttore dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa presso la sede del Dipartimento. Così Brusaferro: "E' tassativo il rispetto delle misure prese dal Governo, è un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo. Ci sono ancora situazioni dove con la scusa di fare due passi si fanno assembramenti. Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure, senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus" / fonte Protezione civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev