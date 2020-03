(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Coronavirus, Iss: "In crescita la curva epidemica nel Nord, no a Sud ma non illudiamoci" Il presidente dell'Iss,Silvio Brusaferro, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile: "L'andamento della curva epidemica, a livello nazionale, è in crescita e ancora una volta sono le regioni del Nord Italia le più colpite. Nelle altre aree c'è una crescita ma non così veloce, però è un elemento importante da prendere in considerazione: non deve illuderci, soltanto se tutti ci comportiamo come raccomandato si potrà rallentare la curva epidemica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev