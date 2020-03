(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 Coronavirus, Jovanotti si collega con colleghi e amici in videoconferenza per #iorestoacasa Il cantante promuove l'iniziativa #iorestacasa: "Senza nessuna intenzione di minimizzare la situazione che stiamo vivendo (alcuni con disagi e affrontando sacrifici veri) oggi abbiamo fatto una diretta sul mio account Instagram, per tre ore a farci compagnia, sono arrivati ospiti a sorpresa: Rovazzi da Milano, Marco Montemagno, dall'UK Saturnino (e pure la mia #teresa da New York). È un modo per stare insieme a distanza facendo due chiacchiere, qualche canzone, parlando di quello che stiamo vivendo. Ciao ragazzi, uniti a distanza." Fonte Facebook Jovanotti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev