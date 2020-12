(Agenzia Vista) Bolzano, 22 dicembre 2020 Coronavirus, Kompatscher: "Zona rossa in Alto Adige per tutto periodo Natale" “Abbiamo la necessità di spiegare ancora, forse, la nostra scelta per quanto riguarda il periodo natalizio, si è parlato di una via autonoma, però ovviamente questa scelta non è fine a sé stessa solo per fare diversamente, però l’obiettivo era quello di avere una regolamentazione uniforme per tutto il periodo per non dover girare con il calendario in tasca”. Così il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa. Durata: 01_53 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev