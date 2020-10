(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Coronavirus, la Commissione Ue presenta strategia per vaccino: "Serve coordinazione" Il Commissario Ue per la Salute, Stella Kyriakides, e il Vicepresidente della Commissione europea per la promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, presentano la strategia Ue per il vaccino contro il Covid-19. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev