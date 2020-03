(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2020 Coronavirus,Laforgia: in campo misure importanti, piu' coraggio "Il Governo sta mettendo in campo misure importanti ma approfitti di questo passaggio per avere più coraggio. Ci vuole un grande piano di investimento pubblico, un ammortizzatore universale che copra tutti i lavoratori, partite iva comprese, e poi bisogna cambiare le regole in Europa a partire dalla possibilità di poter sforare il deficit in una situazione come questa. L'Italia, da questa situazione, potrebbe persino uscirne più forte." Lo dice il senatore di LeU Francesco Laforgia, coordinatore nazionale del movimento politico èViva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev