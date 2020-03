(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 Coronavirus, Locatelli (Css): "Questa sarà settimana cruciale per vedere inversione tendenza" Il capo della Protezione Civile e commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borelli, e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa presso la sede del Dipartimento / fonte Protezione civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev