(Agenzia Vista) Parigi, 05 maggio 2020 Coronavirus, Macron: "Abbiamo bisogno di far tornare i bambini a scuola" "Nella vita di un bambino restare due mesi in casa, nonostante il formidabile lavoro che si fa a distanza, è molto traumatizzante. Abbiamo bisogno di far progressivamente tornare i bambini a scuola." Lo ha detto il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, alla scuola elementare Pierre de Ronsard a Poissy (Parigi). / Fonte Facebook Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev