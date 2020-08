(Agenzia Vista) Villeneuve-la-Garenne, 28 agosto 2020 Coronavirus, Macron: "Mascherine? Fastidiose ma è una costrizione ragionevole" "Proprio come a voi neanche a me piace indossare la mascherina, dobbiamo un po’ imparare a conviverci. E’ fastidiosa, così come i gesti di distanziamento che non sono nostre abitudini, ma penso che sia una costrizione ragionevole che per un periodo dobbiamo accettare al fine di rallentare la circolazione del virus e permettere all’attività economica di ripartire in buone condizioni.” Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di un punto stampa dopo la visita di un laboratorio farmaceutico Seqens a Villeneuve-la-Garenne. / Facebook Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev