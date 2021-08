Coronavirus, Macron: "Misure prese non bastano più"

(Agenzia Vista) Francia, 28 ottobre 2020 Coronavirus, Macron: "Misure prese non bastano più" "Le misure prese nei giorni scorsi non bastano più". Lo ha ammesso il presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione. 01_28 Periscope Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev