(Agenzia Vista) Cremona, 06 ottobre 2020 Coronavirus, Meloni: "Dopo un anno no stato emergenza, pronti a dormire in Aula" "Trovo francamente inaccettabile che nella risoluzione si inserisca il tema della proroga dello stato di emergenza. Io continuo a ritenere che prolungarlo in Italia comporti sul piano economico dei problemi molto rilevanti. Sul piano del turismo e di imprese che devono decidere cosa fare, è una misura molto impattante. Penso che l'emergenza avesse un'esigenza nelle prime settimane. Dopo un anno, sarebbe giusto gestire queste materie con strumenti ordinari. Siamo pronti a dormire in Parlamento" per lavorare. Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine dell'assemblea dell'associazione degli industriali di Cremona. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev