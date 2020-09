Coronavirus, Meloni: "Propagato per colpa di Governo e Pd negazionisti"

(Agenzia Vista) Toscana, 05 settembre 2020 La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in campagna elettorale per le regionali in Toscana. Le dichiarazioni a margine a Marina di Massa: "Se i verbali del Cts sono stati pubblicati con estremo ritardo è grazie ad un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Siamo stati noi che abbiamo depositato una mozione in Parlamento per chiedere che i cittadini potessero leggere quello che avevano scritto gli esperti. Noi ci siamo fidati di quello che diceva il governo perché non potevamo avere le stesse evidenze scientifiche. Ma se si scopre che il governo faceva di testa sua la valutazione cambia". agenziavista.it