(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 ottobre 2020 Coronavirus, Michel: "Rafforzeremo coordinamento Ue e sforzi per vaccino" "Abbiamo deciso di rafforzare la nostra collaborazione ed il nostro coordinamento" per affrontare il Covid-19, sulla base della proposta della Commissione europea e della presidenza di turno tedesca. Ma abbiamo deciso di lavorare di più insieme anche nell'ottica dei vaccini, per essere sicuri che tutti gli Stati Ue ma anche i partner possano avervi accesso". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev