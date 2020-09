Coronavirus, migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi

Roma, 7 set. (askanews) - Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele, a Milano, per polmonite dovuta al Covid-19.Il quadro clinico dell'ex premier, al quarto giorno di ricovero, "appare in miglioramento" e registra "una robusta risposta immunitaria specifica", si legge nell'ultimo bollettino medico firmato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile del reparto di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'Ospedale San Raffaele.Intanto è arrivata la notizia che anche Marina Berlusconi è risultata positiva al coronavirus. La presidente di Fininvest e Mondadori, dopo diversi tamponi con esito negativo nei giorni scorsi, all'ultimo test è risultata positiva. "Sta bene e continua a lavorare", si apprende.La primogenita del Cavaliere si era messa in autoisolamento dopoche il padre, con cui era entrata in contatto, era risultatopositivo.