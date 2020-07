(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2020 Coronavirus, Mulé (FI): "18 marzo giornata memoria vittime, per non dimenticare" Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé, durante la dichiarazione di voto alla Camera dei deputati sulla proposta di legge a sua prima firma che istituisce per il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: "Il 18 marzo 2020 resterà per sempre impresso nella nostra vita, attraverserà i confini del tempo della memoria. Quel giorno lì, quella notte, quando abbiamo assistito al tragico corteo dei carri militari che scortavano 65 feretri fuori da Bergamo verso altre città, ci siamo uniti con il cuore ai genitori, alle mogli, ai mariti, ai figli, ai nonni che non hanno potuto trovare la consolazione neppure nell’ultima carezza, nell’ultimo sguardo. Un dolore troppo grande per non essere onorato in quest’Aula, tra queste mura che ci dicono chi siamo, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria. Cari colleghi, tutte le forze politiche si sono unite coralmente alla proposta di legge che mi vede primo firmatario con i colleghi del gruppo di Forza Italia e che ho presentato poco dopo la tragica notte di Bergamo”. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev