Coronavirus, Noja: se tengo io la mascherina potete farlo tutti

Roma, 6 ott. (askanews) - "Io trovo che sia mortificante che la presidenza debba invitare l'Aula al rispetto delle regole di base, mascherine e distanze. Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest'aula perchè ho delle difficoltà respiratorie serie, allora se la tengo io per otto ore non c'è nessuno in quest'Aula che non abbia la possibilità di tenerla". Lo ha detto, fra gli applausi, la deputata di Italia Viva Lisa Noja parlando alla Camera dove il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto le comunicazioni sulle nuove misure di contenimento del Covid-19.