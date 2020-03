(Agenzia Vista) New York, 26 marzo 2020 Coronavirus NY, Cuomo: "Combatteremo in ogni modo possibile per salvare quante più vite è possibile" Il Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo: "Combatteremo in ogni modo possibile per salvare quante più vite è possibile. Questo è ciò che significa essere un americano e questo è ciò che significa essere un newyorkese". / fonte FB Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev