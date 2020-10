(Agenzia Vista) Ginevra, 09 ottobre 2020 Coronavirus, Oms: "Casi in aumento in Europa Lockdown non è unica soluzione" "Ogni Paese è sovrano nel prendere le sue decisioni, ma quello che vogliamo dire è che il lockdown non è l'unica soluzione a fronte di un aumento di nuovi casi". Lo ha detto oggi a Ginevra il capo delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità Mike Ryan, in conferenza stampa. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev