(Agenzia Vista) Ginevra, 02 febbraio 2021 Coronavirus, Oms: "Diamo tempo a team esperti di condurre studi a Wuhan" "Il team Oms è sul campo, avete visto alcune delle visite che hanno fatto. Stanno avendo colloqui molto produttivi con la controparte cinese, stanno visitando diversi ospedali a Wuhan. Hanno avuto una buona tappa al mercato degli animali della metropoli, dove sono stati segnalati i primi casi di coronavirus Sars-CoV-2, hanno potuto camminarci e vedere di persona. E gli esperti ci dicono che è stato importante questo". A fare il punto sulla missione degli esperti internazionali in Cina, sulle tracce delle origini della pandemia, è stata Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev