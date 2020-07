(Agenzia Vista) Ginevra, 30 luglio 2020 Coronavirus, Oms: "Imparare a convivere con virus e proteggere più fragili" "La pandemia non significa che la vita debba finire. Dobbiamo tutti imparare a convivere con il virus e adottare le misure necessarie per vivere le nostre vite, proteggendo al contempo noi stessi e gli altri, in particolare quelli a più alto rischio di Covid-19. Come sapete, uno di questi gruppi è rappresentato dagli anziani, in particolare quelli che vivono in strutture di assistenza a lungo termine". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev