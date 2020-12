(Agenzia Vista) Ginevra, 28 dicembre 2020 Coronavirus, Oms: "No tregua finché vaccini accessibili a tutti" Nelle ultime settimane, sono iniziate in alcuni Paesi vaccinazioni sicure ed efficaci contro il Covid19, con un successi scientifici incredibili. Questo è fantastico, ma l'Organizzazione mondiale della sanità non avrà pace fino a quanto tutti quelli che ne hanno bisogno dappertutto avranno accesso ai nuovi vaccini e saranno protetti". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 01_35 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev