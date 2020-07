(Agenzia Vista) Givevra, 09 luglio 2020 Coronavirus, Oms: "Pandemia accelera, casi totali raddoppiati in 6 settimane" "Pandemia accelera, casi totali raddoppiati in 6 settimane". Così il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, nel corso del consueto punto sulla situazione dell'emergenza coronavirus nel mondo. / WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev