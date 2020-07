(Agenzia Vista) Ginevra, 20 luglio 2020 Coronavirus, Oms: "Preoccupa impatto su indigeni nelle Americhe" "Sebbene le persone di ogni ceto sociale siano colpite da Covid-19, le persone più povere e vulnerabili del mondo sono particolarmente a rischio. Questo è vero per le popolazioni indigene di tutto il mondo, nelle aree urbane o remote. L'Oms è profondamente preoccupata per l'impatto del virus sulle popolazioni indigene nelle Americhe dove sono stati segnalati più di 70.000 casi e 2.000 morti”. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev