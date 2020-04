Coronavirus, ordine di stare a casa per 95,9% popolazione Usa

New York, 2 apr. (askanews) - Con l'entrata in vigore dell'ordine di restare a casa anche in Texas, quasi il 96% della popolazione degli Stati Uniti vive ormai in questa gigantesca quarantena. Per l'esattezza, si tratta del 95,9% della popolazione, ovvero di oltre 315 milioni di persone.Ma la situazione più complessa resta senza dubbio quella nello Stato di New York dove si sono registrati 92.381 casi di nuovo coronavirus, di cui 8.669 nell'ultimo giorno; almeno 2.373persone sono morte, di cui 432 nelle ultime 24 ore come ha detto il governatore Andrew Cuomo. Almeno 13.383 persone sono attualmente ricoverate, mentre 7.434 pazienti sonostati dimessi.Questa volta anche il Presidente Trump ha dato un quadro allarmante della situazione: "Ci sono giorni difficili davanti a noi. Ci prepariamo al peggio ci saranno un paio di settimane orribili a partire fra pochi giorni".